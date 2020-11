2 min

Wann kommt das Impfzentrum im Kreis Bad Kreuznach?

In den benachbarten Städten und Kreisen laufen die Planungen für Impfzentren auf Hochtouren. In Mainz, Alzey und Worms sind erste Projekte vorgestellt worden. Und in Bad Kreuznach?

Von Stephen Weber Lokalredakteur Bad Kreuznach