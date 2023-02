Warn-SMS fürs Handy: Cell Broadcast offiziell in Betrieb

Bei dem System werden Nachrichten wie Rundfunksignale an alle kompatiblen Geräte geschickt, die in einer Funkzelle eingebucht sind, daher der Name „Cell Broadcast“. Es soll die vorhandenen Warnmittel ergänzen. Gewarnt wird zum Beispiel vor einem Großbrand oder vor Hochwasser. Anlass für die Einführung von Cell Broadcast in Deutschland war die Unwetterkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz im Sommer 2021 mit mehr als 180 Toten. In anderen Ländern wird das System schon lange genutzt.