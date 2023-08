Warten auf „Barbie“: Wie Russland Filmsanktionen umgeht

Moskau (dpa) - . Die Kassen sind leer an diesem frühen Nachmittag in den Kinos im berühmten Moskauer Einkaufszentrum „Jewropejski“. Es dürfte an der Uhrzeit liegen - aber möglicherweise auch an der Filmauswahl, die den Besuchern dort geboten wird. Es laufen unter anderem mehrere russische Produktionen, ein koreanischer Actionfilm und ein chinesischer Thriller. Dann immerhin noch das Drama „Jeanne du Barry“ von Johnny Depp, das vor einigen Wochen bei den Filmfestspielen in Cannes Premiere feierte, und der britische Gruselfilm „The Queen Mary“. Was fehlt, sind die großen internationalen Hits dieses Sommers: „Barbie“ und „Oppenheimer“.