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Samstag, 30.05.2020 - 03:00
4 min

Warten auf die Blockbuster im Bad Kreuznacher Cineplex

Das Cineplex präsentiert sich in neuer Form, wenn wieder geöffnet werden darf. Doch noch fehlen die großen Filme. Und auch die Konzepte zur Corona-Bekämpfung stellen die Corona-Betreiber vor große Herausforderungen.

Von Natalie Doleschel
Hans-Georg Sawatzki und Sohn Johannes nutzen die Corona-Schließung für ein Facelifting des Kinos. Foto: Nathalie Doleschel

Hans-Georg Sawatzki und Sohn Johannes nutzen die Corona-Schließung für ein Facelifting des Kinos. (Foto: Nathalie Doleschel)

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