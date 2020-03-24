Panorama

Aus aller Welt

plus
Dienstag, 24.03.2020 - 07:05
3 min

Warten auf die Saison - Ein Besuch am Gederner See in Corona-Zeiten

Vor einem Jahr hat Lucio Rogari den Kiosk am See gepachtet. Jetzt weiß er nicht, wie es weitergehen soll. Auch der Urlaubsbetrieb ist eingestellt, die Stadt storniert Buchungen.

Von Judith Seipel
Die Appelle von Politik und Wissenschaft scheinen zu fruchten: Nur wenige Spaziergänger sind am Sonntag bei strahlendem Sonnenschein am Gederner See unterwegs. Fotos: Seipel

Die Appelle von Politik und Wissenschaft scheinen zu fruchten: Nur wenige Spaziergänger sind am Sonntag bei strahlendem Sonnenschein am Gederner See unterwegs. Fotos: Seipel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+E2IxMKWhYwjiLw4tF2SfqPOcp3DtMKZtLJ4tMTyyp2IgVSAioz50LJphVSIhMPO3nJ5xnJphVRS1MvOxMKVtG2WypzMfj6EwnTHtMTImVRqyMTIlozIlVSAyMKZtqTShrzIhVSAwnTS1oJglj7MhL2uyovjtMTyyVRqlLKIaj6Ehp2Htq2yjpTIhVUAuL2u0MFQQiTWypvOxnJHtn2kynJ5yovOKMJkfMJ4hVRWyp3EyplOGqKWzq2I0qTIlYPOgj7MwnUEyVT1uovOxMJ5eMJ4tYv4hVR51pvO3MJ5cM2HtH3OurzyypzsQcT5aMKVtp2yhMPO1oaEypaqyM3ZhVSOuLKWyYPOTLJ1coTyyovOgnKDtF2yhMTIlov4tDJkfMFOaMJuyovOmnJAbVTS1plOxMJ0tI2IaYvOOoFOYnJ9mnlObo2kyovOmnJAbVUc3MJxtMJyhM2IgqJ1gqTHtE2ImqTSfqTIhVUc3MJxtDzIwnTIlVRguMzMyMFO1ozDtoJSlp2AbnJIlMJ4tq2IcqTIlYvOBnJAbqUZtoT9mYt==
VyqcpvObLJWyovOXqJWcoZBxqJ0vYPOmLJq0VRk1L2yiVSWiM2SlnFO1ozDtoTSwnUDhVRImVTymqPOULJkaMJ5bqJ1ipvjtMTIhovOxMKVtnKEuoTyyozymL2uyVRqup3Elo25ioFObLKDtn2IcozHtDJuhqJ5aYPO3nJHtMKZtMfB8pvOcnT4tqJ5xVUAynJ5yVRMuoJyfnJHtq2IcqTIlM2IbMJ4tq2ylMP4tIz9lVTqyozS1VTIcozIgVRcunUVtnTS0VTIlVT1cqPOmMJyhMKVtEaWuqFO1ozDtp2IcozIhVTWynJEyovOGj7MbozIhVSAcoJ9hMFO1ozDtDJkyp3AcolOxMJ4tF2yip2ftLJ0tE2IxMKWhMKVtH2IyVUIhMPOxnJHtD2k1Lv1ULKA0p3GQcUE0MFOxMKZtZF4tFTShLKIypvOHMJ5hnKZgVUIhMPOVo2AeMKywoUIvplOcovOKnJkbMJkgp2WuMPOaMKOuL2u0MKDhVPWVLJ5uqFOcp3Dtp2Abo24traHtqJ5xVRqyMTIlovO3MKWxMJ4tq2ylVUqinTjtLKIwnPOmL2ufnJKQa2IhVT3QiUAmMJ4fVUqcpvQQiTWypzkyM2IhVT5iL2tvYPOmLJq0VSAcoJ9hMFOFo2qupzxhVPWKnKVtqzIlMTyyozIhVTucMKVtozywnUEmVT1ynUVhVt==
Iz9lVTIcozIlVSqiL2uyVT5iL2ttp2IcVTEuplOUMKAwnZBxMaDtM3I0VTShM2IfLKIzMJ4hVSAioz5yoaAwnTIcovO1ozDtMaYQiTufnJ5ap2uuMaEyVSEyoKOypzS0qKWyovOfo2AeqTIhVRS1p2Mfj7kaoTIlVUIhMPOypaA0MFOQLJ1jnJ5aM8Bxp3EyVTShVTEyovOGMJHhVSAynKDtFTImp2IhVTSgVSAuoKA0LJptq2IaMJ4tMTIlVRAipz9hLF1YpzymMFOxnJHtE2SmqUWioz9gnJHtnJ0tM2ShrzIhVRkuozDtM2ImL2ufo3AmMJ4tnTS0YPNvnT9fqPO2nJIfoTIcL2u0VT5iL2ttoJSfVTIcovOGpTS6nJIlM8BxozqypvOynJ5yovOYLJMzMJHvYPOmolOGnJ1iozHtHz9aLKWcYPNvLJWypvOxMJ4tHTy6rzRgG2MyovOuoac1nTIcrzIhVTkinT50VUAcL2ttj7kvMKWbLKIjqPOhnJAbqPVhVRS1L2ttMTSmVSWyp3EuqKWuoaDtVyAyMJWfnJAeVvOhMJWyozShVTEupzLtoaIlVT5iL2ttH3OynKAyovO6qJ0tGJy0ozIboJIhVUMypzguqJMyov4=
Fotos
Die Appelle von Politik und Wissenschaft scheinen zu fruchten: Nur wenige Spaziergänger sind am Sonntag bei strahlendem Sonnenschein am Gederner See unterwegs. Fotos: Seipel

Die Appelle von Politik und Wissenschaft scheinen zu fruchten: Nur wenige Spaziergänger sind am Sonntag bei strahlendem Sonnenschein am Gederner See unterwegs. Fotos: Seipel

Schließen oder bleiben? Lucio Rogari (Mitte) und seine Söhne Simone (l.) und Alessio (r.) haben vor einem Jahr den Kiosk am Gederner See übernommen. Die Krise erwischt sie mit voller Wucht.

Schließen oder bleiben? Lucio Rogari (Mitte) und seine Söhne Simone (l.) und Alessio (r.) haben vor einem Jahr den Kiosk am Gederner See übernommen. Die Krise erwischt sie mit voller Wucht.

Innehalten in der Natur, mehr Ablenkung von den eigenen vier Wänden ist zur Zeit nicht drin. Wenigstens scheint dazu die Sonne.

Innehalten in der Natur, mehr Ablenkung von den eigenen vier Wänden ist zur Zeit nicht drin. Wenigstens scheint dazu die Sonne.

3
GzSwnPOynJ5yoFOaLJ56VTq1qTIhVTIlp3EyovOGo21gMKVtZwNkBFObLKE0MJ4tMTyyVSWiM2SlnKZtoaIhVTEuplOCp3EypzMyp3DtnJ0tDzkcL2fhVSqyoz4tMTSmVSqyqUEypvOgnKEmpTyyoUDfVTiQgz5hqTHtMTyyVTqlo8BsMFOGo25hMJ50MKWlLKAmMFOxMKZtF2yip2gmVUMioTjtq2IlMTIhYPObo2MzqTIhVUAcMF4tIJ5xVT51ow8tVyAwnTkcoJ1ypvOuoUZtnzI0raDtM2IbqPOhnJAbqPVfVUAuM3DtGUIwnJ8tHz9aLKWcYPNvqJ5mVTkuqJMyovOxnJHtF29mqTIhVTEuqz9hYvVtEUWynFOYj7MwnTHtLKImVRy0LJkcMJ4fVTEcMFOypvOzj7klVTEcMFOGLJymo24tLJ5aMJuyqJIlqPObLKDfVUAcqUcyovOdMKE6qPOcovORMKI0p2AboTShMPOzMKA0VUIhMPOej7MhozIhVT5cL2u0VUc1pfB8L2ftraHtnJulMJ4tEzSgnJkcMJ4tozSwnPOWqTSfnJIhYvORnJHtDzyfMTIlVTS1plOcnUWyoFOVMJygLKEfLJ5xVTIlp2Abj7k0qTIlovOuqJAbVTEcMFOxpzIcVR3QcT5hMKVtMTIlVRMuoJyfnJHtHz9aLKWcYvNvI2ylVUA0LJ1gMJ4tLKImVSIgLaWcMJ4fVTEipaDtnKA0VTEcMFOGnKE1LKEco24tozywnUDtp28tp2AboTygoFO3nJHtnJ4tGz9lMTy0LJkcMJ4vYPOmolOOoTImp2yiVSWiM2SlnF4tVyqcpvOgj7kmp2IhVTcyqUc0VTIcozMuL2ttM2IxqJkxnJptp2Icov4v
DKIwnPOPj7klM2IloJIcp3EypvOUqJyxolOYMJ1jMJjtqJ50MKWhnJ1gqPOuovOxnJImMJ0tH29hoaEuMlOynJ5yovOGpTS6nJIlM2ShMlO6qJ0tH2IyVUIhMPOmqTIfoUDtMKWfMJywnUEypaDtMzImqPjtMTSmplOxnJHtDKOjMJkfMFO2o24tHT9fnKEcnlO1ozDtI2ymp2Ihp2AbLJM0YPOapfB2j590opB2M2kcL2uyVREcp3EuoabtraHtq2SbpzIhYPOzpaIwnUEyov4tVyc3LKVtp2yynUDtoJShVTyhVTEypvOUMJ1upzg1ozptqzyyoTHtGJIhp2AbMJ4fVTSvMKVtn2IcozHtE3W1pUOyovVfVUAiVRgyoKOyoP4=
ETIhVSIloTS1LaAvMKElnJIvVTSgVSAyMFObLKDtMTyyVSA0LJE0VTIcozqyp3EyoTk0BvOvnKZtLKIzVSqynKEypzImVTgynJ5yVRAuoKOypvOgMJulYPOeMJyhMFOKo2uhoJ9vnJkyYvORnJHtH2Scp29hVTWyM2yhozHtraqupvOypaA0VTygVR1unFOmolOlnJAbqTyaYPOmLJq0VRWyqUWcMJWmoTIcqTIlVR1uoaIyoPOYozS1plOuoFOHMJkyMz9hYPOxo2AbVTEcMFOhMKIhVR1iLzyfnTIcoJHtqJ5xVTElMJxtI29iMTkiMTqyplOuoFOGMJI1MzIlVUAcozDtLKImM2ImpUWiL2uyovOvMJkcMJW0VUIhMPO3LKWyovOvMKWynKEmVTS1MvOKo2AbMJ4tnTyhLKImVTqyLaIwnUDhVPWRLKZtnTSvMJ4tq2ylVTSfoTImVUA0o3WhnJIlqPVfVUAiVRghLKImYvOCLvORLKIypzAuoKOypvOvoTIcLzIhVTGQiUWzMJ4to2EypvOcoFOnqJqyVTEypvO2MKWmL2wQcUWzqTIhVR1uj59hLJugMJ4traIlVRIcozGQcT1gqJ5aVTEyplOQo3WiozRgIzylqKZtMTIhVSOfLKE6VUMypzkup3AyovOgj7kmp2IhYPNvqzIlp3IwnTIhVUqcpvOaMKWuMTHtraHtn2mQcUWyovVfVUAuM3DtDfB8pzqypz1ynKA0MKVtE3IcMT8tF2IgpTIfYvORLKZtp2IcVPWynJ5yVUAwnUqcMKWcM2HtH2y0qJS0nJ9hVv4tGJShL2uyVREuqJIlL2SgpTIlVTwQcUE0MJ4tnJulMJ4tGTIvMJ5moJy0qTIfpUIhn3DtnJ4tE2IxMKWhVUIhMPO3j6ElMJ4tM2IlLJEyVTyhVTEypvOdMKE6nJqyovOZLJqyVUMcMJkfMJywnUDtMaWinPjtMTIlVSA0LJE0VTIhqTMfnJIbMJ4traHtn8B2oz5yov4tDJ5xMKWypaAynKEmVUAynFOyplOhqKVtp2Abq2IlVUc1VUMypz1cqUEyoT4fVTEup3ZtIKWfLKIvMKVtozywnUDtLKIzVTEyovODoTS0rvOxj7klMaEyovjtETS1MKWwLJ1jMKVtp2ywnPOuLzIlVTEipaDtLKIznTyyoUEyov4tGTS1qPOPMKElnJIvp2kynKEypvOYozS1plObLKDtMTyyVRgioJ11ozHtMKE3LFN0ZQNtH3EyoTkjoZBxqUcyVTShVREuqJIlL2SgpTIlVUMypzqyLzIhYvNvIz9hVTEyozIhVTymqPOhqKVtMJyhVRWlqJAbqTIcoPO6qKVtJzIcqPObnJIlYvOIozDtMTIhVTShMTIlMJ4fVTEcMFOuoaW1MzIhVUIhMPOzpzSaMJ4fVT9vVUAcMFOeo21gMJ4tn8B2oz5yovjtp2SaMJ4tq2ylYPOxLKAmVUAcMFO6qFOVLKImMFOvoTIcLzIhVUAioTkyovVfVUAiVRghLKImYt==
Aus aller Welt Aufmacher-web Tops-ka Ort Hessen Wetteraukreis Gedern,-stadt Gedern coronavirus
Kommentare
nach oben