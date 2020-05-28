Donnerstag, 28.05.2020 - 23:00
2 min
Warum Kerstin König kein Homeoffice macht
Von Charlotte Martin
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WORUM GEHT'S?
In der Corona-Krise leisten nicht nur Ärzte, Pflege- und Rettungskräfte einen unverzichtbaren Einsatz für die AllgemeinheitAuch im Supermarkt, in der Drogerie, bei Lieferdiensten, im Nahverkehr und bei der Polizei sorgen Menschen dafür, dass es im Kreis Groß-Gerau weiter läuft. Einige von ihnen stellen wir in dieser Rubrik in nächster Zeit vor.
Wenn Sie selbst einen Alltagshelden kennen, schreiben Sie uns eine E-Mail an gross-gerau@vrm.de (red)
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