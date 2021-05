Warum manche Journalisten bei Demos in Chemnitz Helm tragen

Das ist Jens Eumann

Jens Eumann, 55, ist als investigativer Reporter bei der „Freien Presse“ in Chemnitz angestellt. Eumann stammt aus dem Ruhrgebiet und hat in Cambridge (England) Neuere Geschichte studiert. Nach seinem Master-Abschluss arbeitete er für Zeitungen, Radio- und TV-Sender unter anderem für die Redaktion Zeitgeschichte des ZDF. Bevor er 2009 in das Reporterteam der „Freien Presse“ wechselte, war Eumann als Lokalredakteur in Chemnitz und Zwickau beschäftigt. Für seine Zeitung hat er seit 2013 den NSU-Prozess in München beobachtet und darüber berichtet. Über ein weiteres Interessengebiet, den Amazonas, hat Eumann 2008 ein Buch veröffentlicht: „Durchs Paradies der grünen Hölle: Überleben im amazonischen Urwald“.