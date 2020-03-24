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Dienstag, 24.03.2020 - 04:00
3 min

Warum Medien in einer Demokratie systemrelevant sind

Kritische Medien sind ein Stützpfeiler funktionierender Demokratien. Das gilt erst recht in Krisenzeiten. Und deswegen darf ihre Bewegungsfreiheit nicht bedroht werden.

Stefan Schröder: Chefredakteur Wiesbadener Kurier
Von Stefan Schröder
Chefredakteur Wiesbadener Kurier
Stefan Schröder. Foto: Harald Kaster

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