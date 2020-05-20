Mittwoch,
20.05.2020 - 14:21
1 min
Was an Vatertag zu Corona-Zeiten gilt
Am Donnerstag ist Vatertag – aber wie ist das eigentlich mit dem Vatertagsausflug? Darf man(n) mit „seinen“ Männern auf Tour gehen? Was in der Region möglich ist und was nicht.
Von Christian Matz
Reporterchef
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