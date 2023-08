Was den aktuellen Supermond so super macht

Um den Supermond in einer klaren, wolkenlosen Nacht zu fotografieren, genügt eine Kamera mit einem Teleobjektiv auf einem Stativ. Bei guten Bedingungen lassen sich viele Details des Mondes erkennen. Diese Aufnahme entstand beim Supermond im April 2020.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag und auch heute Nacht ist das Phänomen „Supermond“ am Nachthimmel zu sehen. Wir erklären, was es damit auf sich hat.