Was den Supermond so super macht

Tipps zum "Mond schießen"

Wenn Sie den Supermond oder den Mond generell fotografieren wollen, dann haben wir ein paar Tipps für Sie.



1. Packen Sie die Kamera am besten auf ein stabiles Stativ und schalten Sie eventuelle automatische Bildstabilisatoren von Kamera oder Objektiv aus.

2. Sie sollten ein gutes Teleobjektiv mit mindestens 200 Millimeter Brennweite benutzen.

3. Da der Mond am Nachthimmel sehr hell und "der Rest" schwarz ist, ist eine Belichtungsautomatik einer Kamera oft überfordert und der Mond "überschießt" auf dem Bild. Daher sollten Sie die Belichtung manuell einstellen und den Mond so lange unterbelichten, bis die Details auf seiner Oberfläche gut sichtbar sind.

4. Die Belichtungszeit sollte nicht zu langsam sein, denn der Mond bewegt sich am Nachthimmel, die Kamera aber steht starr auf dem Stativ. Der Mond würde bei einer langen Belichtungszeit also verwischen.

5. Die Blende des Objektives sollte nicht maximal geöffnet werden, sondern eher auf Werte zwischen 5.6 und 8 eingestellt sein. Das ist erfahrungsgemäß der Bereich, in dem die Schärfe und Abbildungsleistung eines Objektives am besten ist.

6. Machen Sie eine Bilderserie, denn das eine oder andere Bild wird vielleicht doch verwackelt oder nicht richtig belichtet sein. Eine Bilderserie mit verschiedenen Einstellungen liefert dann auch gute Ergebnisse.