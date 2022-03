Was der Krieg für Schüler und Lehrer in Deutschland verändert

Die Gesprächspartner

Ella und Kilian sind beide 17 Jahre alt und besuchen die Oranienschule, ein Gymnasium in der Innenstadt von Wiesbaden. Dort absolvieren sie in der Oberstufe im Moment die sogenannte Einführungsphase (E-Phase) und bereiten sich in einem Profilkurs in Politik und Wirtschaft (Powi) darauf vor, dieses Fach in den letzten beiden Schuljahren als Leistungskurs zu belegen. 2024 wollen sie Abitur machen.

Alexej Fritz ist ihr Profilkurs-Lehrer. Außer Powi unterrichtet er an der Oranienschule auch Deutsch und katholische Religion. Fritz hat selbst russische Wurzeln: Er ist Kind 1993 nach Deutschland eingewanderter russlanddeutscher Aussiedler, wurde in Kasachstan geboren und hat einige Jahre seines Lebens in Russland gelebt.

Das Interview fand Mitte der Woche statt. Inzwischen hat Kilians dort geäußerter Appell, Worten auch Taten folgen zu lassen, ganz konkrete Auswirkungen: Die Schule organisiert eine Sachspendenaktion. Die Hilfsgüter sollen in Zusammenarbeit mit den Maltesern in Mainz Menschen in der Ukraine erreichen. Außerdem läuft in der „Schülerfirma“ der Oranienschule derzeit die Produktion von „Solidaritäts-T-Shirts“ für die Ukraine. Der Erlös soll ebenfalls gespendet werden. Beides Beispiele für Hilfsaktionen, wie sie im Moment in vielen Schulen in der Region angschoben werden.