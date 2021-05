Was die „Fantas“ in der Wiesbadener Brita-Arena planen

Das Strandkorb-Open-Air in der Wiesbadener Brita-Arena startet am 18. Juni mit. Auch auf dem Festplatz Finsterloh in Wetzlar gibt es ab dem 21. August Strandkorb-Konzerte, Start ist dort mit(in Wiesbaden am 10. Juli).kommt in beide Städte (6. Juli Wiesbaden, 11. September Wetzlar). In Wetzlar gastieren unter anderem auch noch(22. August),(29. August und(31. August).In Wiesbaden werden unter anderem noch(5. Juli),(12. Juli),(13. Juli) und(19. Juli) erwartet.Tickets und Infos unter https://strandkorb-openair.de