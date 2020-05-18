Montag,
18.05.2020 - 03:00
2 min
Was eine Walldorfer Fußpflegerin in Corona-Zeiten erlebt
Elke Timm, Inhaberin des Studios Beauty & Nails in Walldorf, musste vorübergehend schließen. Entlassungen kommen für sie trotzdem nicht in Frage.
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