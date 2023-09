Was erwartet uns im Corona-Herbst 2023?

Welche Corona-Varianten werden derzeit besonders beobachtet?

Zum einen ist dies die Corona-Variante EG.5 auch „Eris“ genannt. Sie kommt bislang vor allem in China, den USA und Korea vor und verbreitet sich rasch. Allerdings sorgt sie nicht für einen schwereren Krankheitsverlauf als die anderen aktuellen Variante. Sie scheint, so die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek, aber wieder etwas mehr auf die Lunge zu gehen. Die andere Variante, die Forscher derzeit besonders im Blick haben, ist die sogenannte „Pirola“-Variante (BA.2.86), die auf die frühere Omikron-Variante BA.2 zurückgeht. Sie weist gut 30 Mutationen am Spike-Protein auf und wurde bereits im Juli in Dänemark nachgewiesen. In Deutschland ist sie bislang noch nicht aufgetaucht. Aber: Es sei nur eine Frage der Zeit, bis sie auch hier entdeckt würde und: „Wahrscheinlich ist sie auch schon hier“, sagt Sandra Ciesek. Nur schaue man in Deutschland mittlerweile nicht mehr so genau hin.