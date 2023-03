Was hilft gegen die Frühjahrsmüdigkeit?

Im Frühjahr gerät aber das Verhältnis dieser beiden neurobiologisch aktiven Komponenten ins Wanken. Das Problem: Der Lebensstil vieler Menschen in der heutigen Zeit passt nicht optimal zu unserer Umgebung. Serotonin wird unter Lichteinfluss produziert – wir verbringen unsere Tage aber häufig sitzend oder stehend in geschlossenen Räumen bei Kunstlicht. Das verhindert eine rasche Anpassung an den „Sommermodus”. Die Zeitumstellung macht die Sache für viele Menschen auch nicht besser. Ein paar Tipps, wie wir besser in die warmen Jahreszeiten starten können: