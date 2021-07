Was ist dran am Boom der Camper-Vans?

CAMPER-VANS

Reisemobile waren schon vor Corona das am stärksten wachsende Fahrzeug-Segment. Im Jahr 2020 wurden erstmals über 100 000 solcher Mobile in Deutschland zugelassen. Das Verkaufsplus bei Wohnmobilen aller Art lag bei 45 Prozent. Fast jedes zweite verkaufte Wohnmobil ist inzwischen ein Campingbus. Dabei kosten die Busse der Bulli-Klasse, die häufig auch als Pkw-Ersatz genutzt werden, in etwa so viel wie die größeren und damit komfortableren Kastenwagen oder Wohnmobile.



Bei Kompanja kostet der Basis-Camper 53 000 Euro. Beim Konfigurieren des Fahrzeugs (www.kompanja.de) sind aber schnell 10 000 Euro mehr auf der Uhr. Wer sich für einen gleichwertig ausgestatteten VW California oder Mercedes Marco Polo interessiert, darf gut und gerne noch einmal rund 10 000 Euro draufrechnen. Bei den Gebrauchten sind die Campingbusse am wertstabilsten – also am teuersten. Ein weiterer Beleg für ihren Boom.



Wer das Reisen im Campingbus austesten möchte, sollte sich erst mal einen ausleihen. Pro Tag werden ca. 100 Euro fällig. Bei Colognecamper kann man Kompanjas leihen. Marktführer sind die Sharing-Plattformen wie PaulCamper, Yescapa und Shareacamper, auf denen Privatleute Campingbusse und Wohnmobile aller Art verleihen.