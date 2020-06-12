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Freitag, 12.06.2020 - 23:00
3 min

Was Menschen ohne Maske erleben

Medizinische Gründe können zu einer Befreiung von der Tragepflicht führen, die Betroffenen sind aber trotzdem Anfeindungen ausgesetzt. Ihnen hilft die Antidiskriminierungsberatung in Mannheim.

Von Heike Warlich-Zink

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BERATUNG

Das Antidiskriminierungsbüro Mannheim ist ein eingetragener Verein und gehört zur Landesarbeitsgemeinschaft Antidiskriminierung, einem Zusammenschluss von Beratungsstellen, die vom Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg gefördert werden. Online-Beratung wird unter www.adis-online.com angeboten. (wah)

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