Freitag, 12.06.2020 - 23:00
3 min
Was Menschen ohne Maske erleben
Von Heike Warlich-Zink
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BERATUNG
Das Antidiskriminierungsbüro Mannheim ist ein eingetragener Verein und gehört zur Landesarbeitsgemeinschaft Antidiskriminierung, einem Zusammenschluss von Beratungsstellen, die vom Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg gefördert werden. Online-Beratung wird unter www.adis-online.com angeboten. (wah)
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