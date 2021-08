Was passiert mit dem Plastikmüll im Rhein?

Zur Person

Der 1965 in Speyer geborene Pfälzer Andreas Fath ist Professor für Chemie an der Hochschule Furtwangen. Nach dem Studium in Heidelberg und Aufenthalten in Spanien und den USA leitete er elf Jahre lang ein Wasserlabor in der Industrie, bevor er sich 2011 wieder der Lehre und Forschung zuwandte. Fath ist erfolgreicher Freiwasserschwimmer. 2014 erregte er öffentliches Aufsehen, als er den Rhein von der Quelle bis zur Mündung durchschwamm, um auf die Verseuchung der Umwelt mit Mikroplastik aufmerksam zu machen. Seine Erlebnisse hat er in dem Buch „Rheines Wasser“ festgehalten, das im Hanser-Verlag erschienen ist. Im Frühjahr 2022 will Fath die Donau durchschwimmen. Fath ist verheiratet und hat drei – sehr gut – schwimmende Söhne.