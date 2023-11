Was steckt hinter der „Zombie-Droge“ Tranq?

Wie schätzen Ermittler die Gefahr für Deutschland ein?

Bislang als gering. So spielten Fentanyl und synthetische Opioide in Deutschland bislang eine eher untergeordnete Rolle, erklärt ein Sprecher des Bundeskriminalamtes (BKA) in Wiesbaden. Daher seien nach derzeitigen Erkenntnissen in Deutschland auch bislang keine Fälle von mit Xylazin verschnittenen (synthetischen) Opioiden bekannt.

Weil es sich um einen Verschnittstoff handele, geht das BKA darüber hinaus auch künftig von einem geringen Risiko für eine Verbreitung von Xylazin in Deutschland aus. „Dies kann auf den hohen Reinheitsgrad des auf dem deutschen und europäischen Rauschgiftmarkt befindlichen Heroins, wie auch die – im Vergleich zum Beispiel zu den USA – geringe Bedeutung von Fentanyl in Deutschland und Europa zurückgeführt werden“, so das BKA. In Europa wird in der Drogenszene nämlich vor allem mit vergleichsweise günstigem Heroin aus Afghanistan gehandelt.

Trotzdem haben die Ermittler den Markt aber im Blick: „Der illegale Gebrauch von Fentanyl ist in Deutschland deutlich geringer als in den USA. Nichtsdestotrotz findet seitens des Hessischen Landeskriminalamtes - sowie durch das Bundeskriminalamt und Europol - ein Monitoring im Hinblick auf die Droge statt“, erklärt ein Sprecher. Das Tierarzneimittel Xylazin, das in den USA immer häufiger dem Fentanyl zugefügt wird, habe man allerdings in Hessen bislang noch nicht sichergestellt.