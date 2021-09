Was Wähler wollen: Menschen aus der Region kommen zu Wort

Was beschäftigt die Wähler? Was wünschen sie sich von der Regierung. Das haben wir Menschen aus der Region gefragt. (Credit: Robert Kneschke - stock.adobe; Bearbeitung: VRM)

REGION - Die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten kämpfen in der heißen Phase des Bundestagswahlkampfes auf Veranstaltungen und in TV-Debatten um Stimmen. Sie erklären, was die Wählerinnen und Wähler von ihnen und ihren Parteien erwarten können. Aber wie sieht es umgekehrt aus? Was erwarten die Menschen von der Politik? Welche drängenden Probleme müssen aus ihrer Sicht gelöst werden? Und was muss ein Kanzler oder einer Kanzlerin überhaupt können, von dem das Volk vertreten werden will?

Das wollen wir von den Menschen in unserer Region wissen und haben 24 Männer und Frauen aller Altersgruppen und in verschiedenen Lebenssituationen danach gefragt. Sie stammen aus dem gesamten Verbreitungsgebiet unserer Zeitungstitel in Hessen und Rheinland-Pfalz und kommen in den Social-Media-Kanälen der VRM ab dem 1. September täglich zu Wort.

Dabei sind unterschiedliche Menschen wie Försterin und Mutter Bhavana Kaiser aus Weilmünster-Langenbach, Landwirt Volker Muth aus Wiesbaden-Bierstadt, Lokführer Rasmus Runde aus Bickenbach oder Selina Hammer, eine junge Aktivistin aus der LGBTQ-Szene aus Mainz. Den Anfang macht Diana Störmer aus Gedern in Mittelhessen. Die 45-jährige ledige Einzelhandelskauffrau arbeitet seit mehr als 30 Jahren an der Kasse einer Supermarktkette – sie sorgt sich unter anderem um steigende Mieten und darum, wie Flüchtlingen aus Afghanistan geholfen werden kann.