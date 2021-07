„Was wäre, wenn...“ Neue Serie blickt in die Zukunft

Blick in die Zukunft: Unsere neue Serie „Was wäre, wenn...“ schaut, wo verschiedene Zukunftsszenarien in Rheinland-Pfalz und Hessen schon gelebt werden. (Foto: Sunny Studio - adobe.stock)

REGION - Ein Virus überrascht die Welt – und plötzlich ist nichts mehr wie zuvor. Statt im Büro wird aus dem Wohnzimmer heraus gearbeitet, statt Bargeld wird viel öfter die kontaktlose Zahlung gefordert und jüngere Altersgruppen verfolgen auf einmal im Live-Ticker, welche neuen Corona-Regeln die Ministerpräsidenten-Runde mit der Kanzlerin beschließt. Vor mehr als einem Jahr hat Corona das Leben weltweit radikal verändert. Veränderungen, die sonst womöglich Jahre gebraucht hätten, sind Teil eines neuen Alltags geworden.

Was bleibt von diesem neuen Alltag? Was wird sich weiter verändern? Wie wollen wir in Zukunft leben?

Wie die Zukunft vor unserer Haustür aussehen könnte, nimmt unsere neue VRM-Serie „Was wäre, wenn...“ ab diesem Montag, 12. Juli, in den Blick. In acht Folgen stellen wir täglich ein mögliches Zukunftsszenario zur Diskussion. Wir zeigen, wo in der Region von Worms bis Wetzlar Visionen heute schon Realität sind.

Zu Wort kommen Experten und Betroffene wie der Virologe Hendrik Streeck, ein engagierter Erstwähler von der Nahe oder eine Bäckerin aus Wiesbaden, die sich auch bei einer Brezel über Kartenzahlung freut. Eine Gießener Seelsorgerin erzählt, warum die Kirche gerade in Krankenhäusern so wichtig ist und eine Darmstädter Wissenschaftlerin erklärt, warum der Mensch keine Angst vor Künstlicher Intelligenz haben muss.

Auch Ihre Meinung interessiert uns: Für wie realistisch halten Sie das aufgeworfene Szenario? Wo sehen Sie Hürden? Was würden Ihnen gefallen? Stimmen Sie im jeweiligen Artikel ab, kommentieren Sie die Beiträge oder hinterlassen Sie Ihre Ansichten unter den entsprechenden Posts auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir schauen uns Ihre Meinungen an und bringen sie auf unseren Portalen unter.

Los geht es an diesem Montag mit einer Frage, die wohl schon viele Köpfe erreicht hat.

Was wäre, wenn es erneut zu einer Pandemie käme? Wären wir besser vorbereitet? (Foto: sandipruel / Gorodenkoff / adobe.stock / vrm/sv)

Das Coronavirus ist längst nicht überwunden. Sorgenvoll beobachten viele Menschen die Entwicklung der Delta-Variante. Doch Forscher blicken schon weiter – in Erwartung des nächsten, möglicherweise noch gefährlicheren Erregers. Begünstigt durch den Klimawandel und das immer weitere Vordringen des Menschen in tierische Lebensräume, scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein, wann das nächste Virus mutiert.

„Wir müssen militärisch denken“, sagt der Virologe Hendrik Streeck mit Blick auf die Prävention. Für ihn und viele seiner Kollegen aus der Wissenschaft ist klar, dass es jederzeit wieder zu einer Pandemie kommen kann. Aber ob wir nun durch die Erfahrungen mit Sars-CoV-2 besser vorbereitet sind? Streeck bezweifelt es.

- Was wäre, wenn Kinder mehr Macht hätten?

- Was wäre, wenn es kein Bargeld mehr gäbe?

- Was wäre, wenn unsere Städte nachhaltig wären?

- Was wäre, wenn wir alle weniger arbeiten würden?

- Was wäre, wenn Künstliche Intelligenz klüger würde?

- Was wäre, wenn es die Kirchen nicht mehr gäbe?

- Was wäre, wenn wir alle vegan leben würden?