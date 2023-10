Halloween, Allerheiligen: Was wird da eigentlich gefeiert? 

Wiesbaden/Mainz. Am 31. Oktober ist Reformationstag und am 1. November Allerheiligen. Doch vor allem bei Jüngeren steht seit Jahren Halloween an erster Stelle. „Süßes oder Saures?“ heißt es in der Nacht vom einen auf den anderen Tag, in der wieder die kleinen und großen Gespenster unterwegs sind. Welche Geschichte und Bedeutung haben die Tage, und was ist „Allerseelen“? Fragen und Antworten dazu.