Waschbär auf Bahngleis löst Rettungskette aus

Der Streckenabschnitt wurde demnach von kurz vor 20 Uhr bis kurz nach 21 Uhr am Sonntagabend gesperrt. Eine Rettungskette aus Feuerwehr, Bundes- und Landespolizei, Rettungsdienst und Notfallmanager rückte an. Der Waschbär wurde tot aufgefunden und sichergestellt. Neben der Strecke sei es „fast schon waldähnlich“, der Waschbär habe sich vermutlich auf die Gleise verirrt und sei nicht mehr rechtzeitig weggekommen, so die Bundespolizei.