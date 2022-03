Wasser sparen – so einfach kann’s gehen

Wasser läuft in ein Wasserglas. (Symbolfoto: dpa)

DEUTSCHLAND - Ein Liter Trinkwasser kostet in Deutschland umgerechnet ungefähr 0,2 Cent. Fast nichts, will man meinen. Dennoch kommt da am Tag oder gar im Jahr einiges zusammen. Und angesichts der steigenden Preise für Energie und Treibstoff ist es dieser Tage wohl ohnehin angebracht, möglichst auch am Wasser zu sparen - zumal ein nachhaltiger Wasserverbrauch auch wieder Energiekosten einspart. Und weniger Abwasser auch gut für die Umwelt ist. Einfache Tipps können dabei helfen, schon deutlich weniger zu verbrauchen.

Wasserhähne nicht tropfen lassen

Der erste Ratschlag erscheint völlig naheliegend. Indem man darauf achtet, Wasserhähne nach Gebrauch völlig auszuschalten, also ein Weitertropfen zu vermeiden, kann man schon reichlich Wasser einsparen. Wichtig ist auch: Tropft der Hand trotzdem mal, dann muss er eben repariert werden. Oft reichen da schon kleinere Handgriffe.

Das Wasser auch mal ausschalten

Ebenfalls leicht zu umzusetzen ist folgender Rat: Das Wasser einfach mal ausschalten, wenn es gerade nicht gebraucht wird. Etwa während des Einseifens unter der Dusche oder am Waschbecken. Oder auch beim Zähneputzen.

Obst und Gemüse in Schüssel waschen

Einen ähnlichen Effekt erreicht man, wenn man beim Kochen eine Schüssel verwendet, um die Zutaten zu waschen. Anstatt alles unter einen stetigen Wasserstrahl zu halten, sammelt man das Wasser in einer Schüssel und wäscht Obst und Gemüse einfach darin.

Regenwasser sammeln für eigenen Garten

Das gleiche Prinzip lässt sich auch im Garten anwenden. Mit einer oder mehreren Regenwassertonnen kann man reichlich Wasser sammeln, mit dem sich einwandfrei der Garten bewässern lässt. So kann man an manchem Tag darauf verzichten, die Gießkanne am Wasserhahn zu befüllen oder den Gartenschlauch anzuschließen.

Duschen ist sparsamer

Generell gilt: Duschen kostet weniger Wasser als eine gut gefüllte Badewanne. 60 Liter nutzt man ungefähr für eine durchschnittliche Duschrunde, während die Wanne bis zu dreimal so viel Wasser fasst. Außerdem lässt sich die Dusche durch einen entsprechenden Duschkopf sogar noch sparsamer einstellen. Und wenn es doch einmal die Badewanne sein soll, dann reicht es vielleicht ja auch, wenn sie nicht bis zum Rand gefüllt ist. Oder man sie zumindest zu zweit nutzt.

Toilettenspülung sparsam verwenden

Auch nach dem Gang auf die Toilette lässt sich Wasser sparen. Die meisten WCs verfügen über eine Spültaste, die weniger Wasser verbraucht als die andere. In den meisten Fällen reicht diese Sparspülung auch völlig aus, um die Toilette sauber zu halten - und spart wieder Wasser.

Keine halbvollen Spül- und Waschgänge

Auch beim Spülen und Wäsche waschen kann man Wasser sparen. Hier gilt es einfach, darauf zu achten, dass die Maschinen nicht halbvoll gestartet werden, sondern die Kapazitäten möglichst ausgenutzt werden. Schließlich startet die Spülmaschine ihren Waschgang mit der gleichen Wassermenge, auch wenn nur die Hälfte an Geschirr gewaschen wird. Auch beim Spülen mit der Hand kann man darauf achten, keine Kleinmengen zu waschen und dafür das Spülbecken gänzlich zu füllen.

Beim Neukauf auf Wasserverbrauch achten

Und wenn es dann sogar mal eine neue Wasch- oder Spülmaschine sein soll, kann man bereits beim Kauf ein Gerät auswählen, das einen möglichst guten Wasserverbrauch aufweist. Nicht nur der Blick auf den Energieverbrauch lohnt beim Neukauf.

Auch im Wasserkocher nichts verschwenden

Sie kennen das: Man will nur eben Wasser für eine Tasse Tee kochen und füllt den Wasserkocher dafür nach Gefühl. Auch hierbei werden oft Mengen verschwendet. Hilfreich wäre es, das benötigte Wasser vorher mit einem Messbecher abzumessen und so nur die wirklich benötigte Menge in den Kocher zu füllen.

Fast niemand braucht Hochdruckreiniger

Ein wahrer Wasserverschwender ist der Hochdruckreiniger. Zum Vergleich: Ein Wasserstrahl aus dem Hahn hat einen Druck von etwa vier bar. Der Hochdruckreiniger arbeitet mit bis zu 160 bar. So lässt sich zwar schnell viel Schmutz beseitigen, doch ist das wirklich immer nötig? Wer ein solches Gerät benutzen möchte, sollte vorher doch nochmal abwägen, ob es nicht auch ein einfacher Putzeimer, ein Lappen und ein wenig mehr Arbeitszeit tun würden.