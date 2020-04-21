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Dienstag, 21.04.2020 - 00:00
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Wegen Beatmungsgeräten: Kritik am an der Kreisverwaltung

Für 2,2 Millionen Euro hat die Kreisverwaltung per Eilentscheid Ende März 50 Beatmungsgeräte geordert. Ein Vorstoß, der von der Kreistagsfraktion der Linken kritisch gesehen wird.

Stephen Weber: Lokalredakteur Bad Kreuznach
Von Stephen Weber
Lokalredakteur Bad Kreuznach
Deutschlandweit rüstet die Politik derzeit Kliniken mit Beatmungsgeräten aus – für Millionen von Euro. Doch was passiert nach Corona mit den Maschinen, fragen sich die Linken. Foto: dpa

Deutschlandweit rüstet die Politik derzeit Kliniken mit Beatmungsgeräten aus – für Millionen von Euro. Doch was passiert nach Corona mit den Maschinen, fragen sich die Linken. (Foto: dpa)

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