Dienstag,
21.04.2020 - 00:00
3 min
Wegen Beatmungsgeräten: Kritik am an der Kreisverwaltung
Für 2,2 Millionen Euro hat die Kreisverwaltung per Eilentscheid Ende März 50 Beatmungsgeräte geordert. Ein Vorstoß, der von der Kreistagsfraktion der Linken kritisch gesehen wird.
Von Stephen Weber
Lokalredakteur Bad Kreuznach
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