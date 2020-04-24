Freitag,
24.04.2020 - 11:17
1 min
Wegen Corona: Aldi führt digitale Einlasskontrolle ein
Bei Rot stehen, bei Grün gehen: Aldi Süd will in seinen Filialen unter anderem eine Ampelfunktion am Eingang der Märkte installieren. Was noch geplant ist und was sich das Unternehmen davon verspricht.
Von
Ralf Heidenreich
Leiter Redaktion Wirtschaft
(Symbolfoto: dpa)
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