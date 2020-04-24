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Freitag, 24.04.2020 - 11:17
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Wegen Corona: Aldi führt digitale Einlasskontrolle ein

Bei Rot stehen, bei Grün gehen: Aldi Süd will in seinen Filialen unter anderem eine Ampelfunktion am Eingang der Märkte installieren. Was noch geplant ist und was sich das Unternehmen davon verspricht.

Ralf Heidenreich: Leiter Redaktion Wirtschaft
Von Ralf Heidenreich
Leiter Redaktion Wirtschaft

(Symbolfoto: dpa)

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