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Donnerstag, 23.04.2020 - 02:45
2 min

Wegen Corona: Apotheker sind neue Kunden beim Weingut Jung

Seit gut 112 Jahren stellt das Weingut Jung in Rüdesheim alkoholfreien Wein her. Nun gibt das Weingut entzogenen Alkohol zur Herstellung von Desinfektionsmitteln ab – wegen Corona.

Von Thorsten Stötzer
Das Rüdesheimer Weingut Jung verkauft an Apotheken Alkohol, der dann zur Herstellung von Desinfektionsmitteln verwendet wird. Hier hält ein Apotheker ein solches Mittel in der Hand. Symbolfoto: dpa

Das Rüdesheimer Weingut Jung verkauft an Apotheken Alkohol, der dann zur Herstellung von Desinfektionsmitteln verwendet wird. Hier hält ein Apotheker ein solches Mittel in der Hand. (Symbolfoto: dpa)

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