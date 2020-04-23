Donnerstag,
23.04.2020 - 02:45
2 min
Wegen Corona: Apotheker sind neue Kunden beim Weingut Jung
Seit gut 112 Jahren stellt das Weingut Jung in Rüdesheim alkoholfreien Wein her. Nun gibt das Weingut entzogenen Alkohol zur Herstellung von Desinfektionsmitteln ab – wegen Corona.
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