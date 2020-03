2 min

Wegen Corona: Bürgermeisterwahl in Walluf verschoben

Wegen der Coronakrise wird auch die Bürgermeisterwahl in Walluf verschoben und kann frühestens am 1. November stattfinden. Amtsinhaber Manfred Kohl will so lange im Amt bleiben.

Von Lisa Bolz Redaktion Rheingau-Taunus