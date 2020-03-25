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Mittwoch, 25.03.2020 - 02:45
2 min

Wegen Corona: Bürgermeisterwahl in Walluf verschoben

Wegen der Coronakrise wird auch die Bürgermeisterwahl in Walluf verschoben und kann frühestens am 1. November stattfinden. Amtsinhaber Manfred Kohl will so lange im Amt bleiben.

Lisa Bolz: Redaktion Rheingau-Taunus
Von Lisa Bolz
Redaktion Rheingau-Taunus
In Walluf stehen die Wahlplakate. Die Kandidaten müssen aber mindestens noch bis November durchhalten. Foto: DigiAtel/Heibel

In Walluf stehen die Wahlplakate. Die Kandidaten müssen aber mindestens noch bis November durchhalten. (Foto: DigiAtel/Heibel)

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