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Freitag, 24.07.2020 - 15:20
3 min

Wegen Corona kein Halloween auf Burg Frankenstein

Das weltweit bekannte Horrorspektakel wird auf 2021 verschoben. Gruseln mit Abstand mache keinen Sinn, sagt Veranstalter Ralph Eberhardt. Finanziell sei die Situation dramatisch.

Sabine Eisenmann: Lokalredakteurin Darmstadt-Dieburg
Von Sabine Eisenmann
Lokalredakteurin Darmstadt-Dieburg
Monster bleiben in diesem Jahr zu Hause. Das Halloween-Spektakel auf Burg Frankenstein wird auf 2021 verschoben. Die Abstandsregelungen seien beim Event, das jährlich tausende Besucher anlockt, nicht umzusetzen, sagen die Veranstalter. Foto: Michael Morgenstern

Monster bleiben in diesem Jahr zu Hause. Das Halloween-Spektakel auf Burg Frankenstein wird auf 2021 verschoben. Die Abstandsregelungen seien beim Event, das jährlich tausende Besucher anlockt, nicht umzusetzen, sagen die Veranstalter. Foto: Michael Morgenstern

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