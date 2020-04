Wegen Corona: Rheinufer bleibt weiter gesperrt

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

RHEINGAU - (red). Die derzeitigen Beschränkungen entlang des Rheinufers und der Parkplätze bleiben zur besseren Kontrolle des Kontaktverbots vorerst bis zum 3. Mai bestehen. Darauf haben sich alle Rheingauer Bürgermeister verständigt. Ziel ist es, nach wie vor auch auf öffentlichen Flächen die Einhaltung des Kontaktverbots zu erreichen, wie es in einer Mitteilung des Zweckverbandes Rheingau heißt.

Konkret bleibt demnach der Leinpfad jeweils an den Wochenenden ab Freitag, 12 Uhr, bis Sonntag, 20 Uhr, von Walluf bis Rüdesheim für Radfahrer gesperrt. Ebenso werden auch die Parkstreifen und Parkplätze in diesen Bereichen geschlossen. In den Kommunen bleiben auch weiterhin die Sperrungen von Parkplätzen zu touristischen Zwecken bestehen. Die einzelnen Maßnahmen sind auf den Internetseiten der Kommunen zu finden.

Verbandsvorsteher Winfried Steinmacher appelliert an alle Bürger und Rheingau-Fans: „Auch wenn das öffentliche Leben durch die Lockerungen der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Bundesländer ein Stück weit zur Normalität zurückkehrt, ist es äußerst wichtig, trotz bestem Wetter das bestehende Kontaktverbot strikt zu beherzigen – so schwer es jedem Einzelnen auch fällt.“