Mittwoch,
13.05.2020 - 18:18
2 min
"Wein am Main" in Rüsselsheim bleibt geschlossen
Das für den Rüsselsheimer Landungsplatz geltende Aufenthaltsverbot wegen Corona wurde bis zum 5. Juni verlängert. Deshalb fällt auch die angekündigte Öffnung des dortigen Weinstandes aus.
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