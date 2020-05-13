Panorama

Aus aller Welt

plus
Mittwoch, 13.05.2020 - 18:18
2 min

"Wein am Main" in Rüsselsheim bleibt geschlossen

Das für den Rüsselsheimer Landungsplatz geltende Aufenthaltsverbot wegen Corona wurde bis zum 5. Juni verlängert. Deshalb fällt auch die angekündigte Öffnung des dortigen Weinstandes aus.

"Wein am Main" in Rüsselsheim muss doch geschlossen bleiben. Foto: Stadt Rüsselsheim

"Wein am Main" in Rüsselsheim muss doch geschlossen bleiben. Foto: Stadt Rüsselsheim

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DJkfVTcyozHfVTEcMFOmnJAbVTS1MvOynJ5yovOPMKA1L2ttLzIcVPWKMJyhVTSgVR1unJ4vVTSgVSqiL2uyozIhMTHtM2IzpzI1qPObLJWyovjtq2IlMTIhVTIhqUGQcUImL2u0VUAynJ46VRSgVR1cqUE3o2AbVTIlM2yhMlOuqKZtMTIgVSWuqTuuqKZtMKWhMKI0VTIcovOOqJMyoaEbLJk0p3MypzWiqPOzj7klVTEyovOZLJ5xqJ5ap3OfLKE6YPOmo2Eup3ZtMTIlVTEipaEcM2HtI2IcoaA0LJ5xVTS1MvOeMJyhMJ4tEzSfoPOypfB2MzMhMJ4tn2Shov4tETyyVSWyM2IfqJ5aVTqcoUDtMfB8pvOxnJHtJzIcqPOvnKZtraIgVQHhVRc1ozxfVZB8LaWcM2IhplOuqJAbVToQiUVtMTIhVSOupzgjoTS0rvOuovOxMKVtE3Wij59mpT9lqTuuoTkyYt==
VyqynJ4tLJ0tGJScovVgG3WaLJ5cp2S0o3VtE2IlMPOCLzIlMaWuozftq3IlMTHtqz9hVTEypvOBLJAbpzywnUDtLKImVTEyoFOFLKEbLKImVTgioKOfMKE0VZB8LzIlpzSmL2u0YvOOoFOAnKE0q29wnT5uL2ugnKE0LJptq2SlVTIlVTWynFOJo3WvMKWynKE1ozqyovOuoFOGqTShMPOuoac1qUWyMzMyovO1ozDtq8BxnUWyozExMKAmMJ4toz9wnPOxLKMiovQQiTWypacyqJq0YPOuoFOKo2AbMJ5yozEyVTkip2kyM2IhVUc1VTiQgz5hMJ4hVRWypzIcqUZtLJ0tETyyoaA0LJptnTS0qTHtMKVtnJ0tE2ImpUYQcTAbVT1cqPOxnJImMKVtJzIcqUIhMlOxnJHtj5MzMz51ozptLJ5aMJiQiT5xnJq0VUIhMPOmMJyhVRAipz9hLF1GnJAbMKWbMJy0p2gioacypUDtMKWfj6E1qTIlqP4tJaHtp2IcozIhVSMipzWypzIcqUIhM2IhVTqynZB2paEyovOuqJAbVTyhqTIhp2y2MFOPMKAjpzIwnUIhM2IhVT1cqPOxMJ0tp3GQcTE0nKAwnTIhVR9lMT51ozqmLJ10YPOuovOxMKWyovOSozEyVTIlVTgynJ5yovOnq2IcMzIfVT1ynUVtLJ4tMTIlVT3QgzqfnJAbMJ4tj5MzMz51ozptM2IbLJW0VTuuLzHfVUAuM3EyVTIlYt==
Jaqcp2AbMJ4tMTIlVQkuVTulMJL9Vzu0qUOmBv8iq3q3Yz1unJ4gp3OcqUcyYzEyY2kin2SfMKZin3WynKZgM3Wip3ZgM2IlLKHipaIyp3AyoUAbMJygY2ImYJqcLaDgq2yyMTIlYKqynJ4gLJ0goJScov1cov1lqKAmMJkmnTIcoI8lZGL2AmZkZvV+LJ5aMJiQiT5xnJq0MJ4tj5MzMz51ozptMTImVSqynJ5mqTShMTImCP9uCvO1ozDtMTIgVRS1MzIhqTuuoUEmqzIlLz90VTWyp3EynTHtn2IcovOnqKAuoJ1yozuuozpfVUEynJk0VTyhMTImVTEcMFOmqZBxMUEcp2AbMFODpzImp2ImqTIfoTHtoJy0YvOSnJ4topB2M2kcL2uyplOOqJMyoaEbLJk0p3MypzWiqPObLJWyVTSgVR1cqUE3o2AbVTS1MvOxMKVtITSaMKAipzEhqJ5aVTEypvO3j7MwnTIhqTkcL2uyovOPMKAjpzIwnUIhMlOxMKZtIzIlq2SfqUIhM3AmqTSvplO6qFOxMJ4tD29lo25uYH1uj59hLJugMJ4tM2ImqTShMTIhYvORnJHtDzImo3WaozymVTyhVTEypvOPMKoQgzkeMKW1ozptp2IcVTqlo8BsYPOuqpBsMKWxMJ0tp2IcVTEypvOZLJ5xqJ5ap3OfLKE6VTIcovOvMJkcMJW0MKVtG3W0VToQiUVtIUWyMzMyov4tETImq2IaMJ4tp2IcVTEcMKAyplOJMKWvo3DtMKWzo3WxMKWfnJAbYvNvI2IcovOuoFOALJyhVvO3MKWxMFOuozSfo2ptraIgVRS1MzIhqTuuoUEmqzIlLz90VTWcplO6qJ0tAF4tFaIhnFOhnJAbqPOmqTS0qTMcozEyovOej7MhozIhYvVtGzywnUDtqJ1mo25mqPObLJWyVTEcMFOZLJ5xMKAlMJqcMKW1ozptI2IcozMyp3EyVUAiM2SlVTWcplO6qJ0tZmRhVRS1M3ImqPO1oaEypaAuM3DfVTuynpBsqPOyplO3MJy0MKVh
Weiterführende Links
Es gibt wieder „Wein am Main“ in Rüsselsheim
Abgesagte Veranstaltungen in Hessen - dank Corona
Coronavirus: Die Lage in Hessen und Rheinland-Pfalz
E3W1ozEmj6E0rzkcL2ttp2IcVTIcovOOqJMyoaEbLJk0p3MypzWiqPOuqJLtMTIgVRkuozE1ozqmpTkuqUbtMKWzo3WxMKWfnJAbYPO3MJyfVUAcL2ttMT9lqPOcoJ1ypvO3nJIxMKVtE3W1pUOyovO0pzIzMzIhYvOIoFOOoaAuoJ1fqJ5aMJ4traHtqzIloJIcMTIhYPO3qKWxMFOxnJHtDJkfM2IgMJyhqzIlMfB8M3IhMljtMTyyVTEuplOOqJMyoaEbLJk0p3MypzWiqPOuqJLtMTIgVRkuozE1ozqmpTkuqUbtpzIaMJk0YPO2MKWfj6EhM2IlqP4tH2yyVTWyp2SaqPjtMTSmplOGpTS6nJIlMJ5aMJuyovOypzkuqJW0VTymqPjtLJkfMKWxnJ5aplOhqKVtLJkfMJyhYPOgnKDtMJyhMKVtq2IcqTIlMJ4tHTIlp29hVT9xMKVtM2IgMJyhp2SgVT1cqPOxMJ4tDJ5aMJwQgaWcM2IhVTEyplOynJqyozIhVUIhMPOynJ5yplO3MJy0MKWyovOVLKImp3EuozEmYvOSplOanJk0VUc1MTIgVTEypvOypzMipzEypzkcL2uyVR1cozEyp3EuLaA0LJ5xVUMiovNkYQHtGJI0MKWhYt==
E2IlMPOCLzIlMaWuozftozSboFOxnJHtDJWmLJqyVToQiUVtVyqynJ4tLJ0tGJScovVtqJ50MKWxMKAmMJ4toJy0VRqfMJywnT11qPObnJ4hVSAwnT9hVTSgVUAjj6E0MJ4tGzSwnT1cqUEuMlO0MJyfqTHtMKVtoJy0YPOxLKAmVTIlVSqcoacypvO1ozDtDzyypzkcMJMypzShqPOuLzqyp2SaqPObLJWyYvORMKVtI2IcoaA0LJ5xVTSgVR1unJ4tq2IlMTHtoaIhVTIvMJ4tqz9lMKWmqPOaMKAwnTkip3AyovOvoTIcLzIhBvNvETSmVTWlnJAbqPO1oaZtozywnUDtMTSmVRqyozywnl4vVSAwnTSxMFOmMJxtMKZtoaIlVToQiUVtMTyyVUMcMJkyovOZMKI0MFjtMTyyVUAcL2ttLKIzVTIcozIhVRWyp3IwnPOuoFOALJyhqJMypvOaMJMlMKI0VTuuqUEyov4=
Aus aller Welt Region Ticker Ticker-eo Ticker-wkwt Aufmacher-web Tops-ms Ort Hessen Kreis-gross-gerau Rüsselsheim,-stadt Rüsselsheim coronavirus
Kommentare
nach oben