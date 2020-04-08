Mittwoch,
08.04.2020 - 02:00
2 min
Weinhotel Kaisergarten vermietet Zimmer für Home Office
Hotels müssen aufgrund der Corona-Verordnungen quasi schließen. Um die Verluste durch Stornierungen aufzufangen, sucht das Alzeyer Weinhotel Kaisergarten nach kreativen Lösungen.
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