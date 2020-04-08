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Mittwoch, 08.04.2020 - 02:00
2 min

Weinhotel Kaisergarten vermietet Zimmer für Home Office

Hotels müssen aufgrund der Corona-Verordnungen quasi schließen. Um die Verluste durch Stornierungen aufzufangen, sucht das Alzeyer Weinhotel Kaisergarten nach kreativen Lösungen.

Von Fabian Goebel
Eines der Zimmer, die für Homeoffice im Kaisergarten zur Verfügung stehen. Positiver Nebeneffekt: Das Bett für einen Mittagsschlaf ist bereits vorhanden. Foto: BilderKartell/Carsten Selak

Eines der Zimmer, die für Homeoffice im Kaisergarten zur Verfügung stehen. Positiver Nebeneffekt: Das Bett für einen Mittagsschlaf ist bereits vorhanden. (Foto: BilderKartell/Carsten Selak)

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