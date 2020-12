Weißer Ring warnt vor bloßstellenden Posts von Jugendlichen

Ein Mädchen hält ein Smartphone in den Händen. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB (Bild: dpa) (Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB)

Mainz - Der Bundesvorsitzende der Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer Weißer Ring, Jörg Ziercke, hat an Eltern und Lehrer appelliert, stärker hinzuschauen, wenn Jugendliche kompromittierende Aufnahmen von Mitschülern per Smartphone verschicken.

Viele posteten frei und ausgelassen anstößige Bilder von Freunden, sagte der frühere Chef des Bundeskriminalamts der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Dies grenze oft Menschen aus, habe Beleidigungs- oder Stalkingcharakter oder entspreche dem Straftatbestand der Verbreitung jugendpornografischer Bilder. «Das ist ein ernstes Problem und es wird auch noch stärker werden.» So manche Verhaltensauffälligkeit Jugendlicher habe in im Internet geposteten Bildern ihre Ursache.

© dpa-infocom, dpa:201225-99-809711/2