Weiter über 20 Grad in Teilen Deutschlands

Offenbach (dpa) - . In Teilen Deutschlands gibt es zum Wochenstart weiter sehr mildes Herbstwetter mit Temperaturen über 20 Grad. Während es im Norden und Osten am Montag bewölkt ist und zeitweise regnet, wird es in der Südwesthälfte teils sonnig, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit.