Weitere Corona-Fälle an Darmstädter Schulen

Darmstadt (bif). Dienstag um 17.25 Uhr meldete die Stadt zwei weitere Corona-Fälle an Schulen. Nach Alice-Eleonoren- und Mornewegschule sind nun zwei Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden.

An der Eleonorenschule wurden daraufhin 69 Schüler sowie acht Lehrkräfte aufgrund des Kontakts mit dem Betroffenen vom Gesundheitsamt kontaktiert und zur häuslichen Quarantäne aufgefordert. Zudem seien 27 weitere Schüler angehalten worden, vorsorglich Zuhause zu bleiben.

An der Erich-Kästner-Gesamtschule wurde eine Schülerin positiv auf Covid-19 getestet. Hier seien 40 Schüler und die betroffenen Lehrkräfte "in häuslicher Absonderung", wie es in der Mitteilung heißt.

Nur wenige Minuten zuvor meldete das Gesundheitsamt eine weitere Neuinfektion mit Sars (Montag, 31. August, 18 Uhr). Ob dieser Fall von den beiden Schülern unabhängig aufgetreten ist oder es sich um einen der Schüler handelt, ist nicht klar. Die Gesamtzahl der in Darmstadt Erkrankten gibt das Gesundheitsamt mit 348 an. Diese entspreche einer Sieben-Tage-Inzidenz von 8.