Weitere Festnahmen nach Nötigung an Silvester in Mailand

Vier Männern wird vorgeworfen, mehrere Frauen an Silvester auf dem zentralen Domplatz in Mailand sexuell genötigt zu haben. (Symbolbild) (© Antonio Calanni/AP/dpa)

In der letzten Silvesternacht wurden mehrere Frauen in Mailand sexuell genötigt. Jetzt wurden weitere Verdächtige festgenommen. Der Fall erinnert an die Vorfälle in Köln 2015/16.