Weitere Umbesetzung in Bayreuth

Vor dieser Spielzeit sind den Bayreuther Festspielen schon sämtliche Sänger für die Titelpartien abhanden gekommen: Im Mai hatte John Lundgren für die Titelpartie in „Der fliegende Holländer“ abgesagt. Michael Volle springt ein. Und schließlich bremste die Gesundheit Stephen Gould aus, der in „Tristan und Isolde“ sowie „Tannhäuser“ die titelgebenden Rollen übernehmen sollte sowie den Siegfried im „Ring des Nibelungen“. Ersatz war jeweils schnell gefunden: Schager springt als Siegfried ein und wird nun mit der Parsifal-Rolle zum wichtigsten Sänger der Festspiele in diesem Jahr. Der Bayreuther Publikumsliebling Klaus-Florian Vogt singt den Tannhäuser und Clay Hilley übernimmt die „Tristan“-Partie.