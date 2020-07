Weiterhin drei Corona-Fälle

Jetzt teilen:

WORMS - (clw). Die Serie geht weiter. Auch am vierten Tag in Folge gibt es in Worms keinen neuen Corona-Fall. Wie das Gesundheitsamt am Freitag berichtete, ist die Zahl der bekannten Infektionsfälle gleich geblieben. Weiterhin sind es drei Menschen aus Worms, die mit dem neuartigen Coronavirus kämpfen. Nach wie vor befindet sich davon eine Person im Krankenhaus. 215 Wormser, bei denen eine Infektion nachgewiesen wurde, gelten wieder als genesen. Insgesamt sieben Personen, die positiv auf das Virus getestet wurden, starben. Im Landkreis Alzey-Worms, den das Gesundheitsamt ebenfalls betreut, sind es zwei Personen, die ihre Infektion noch nicht auskuriert haben.