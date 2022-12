Weiterhin Winterwetter - Warnung vor Eisregen

Offenbach (dpa) - . Eisregen und Schneefall: Der Winter hat Deutschland in den nächsten Tagen fest im Griff. In Süddeutschland bestehe vor allem am Mittwoch wegen Eisregen Unwettergefahr, warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach. „Gefährdet ist das gesamte Gebiet südlich der Linie Schwarzwald-Inn, wo genau der Eisregen fallen wird, ist noch unklar“, sagte der Meteorologe Markus Übel. „Je südlicher, desto wahrscheinlicher ist der Eisregen.“