Welche Chancen hat Biontech auf den Nobelpreis?

NOBELPREIS

Der Nobelpreis ist laut Wikipedia eine seit 1901 jährlich vergebene Auszeichnung, die der schwedische Erfinder und Industrielle Alfred Nobel (1833–1896) gestiftet hat.



In seinem Testament legte er fest, dass mit seinem Vermögen eine Stiftung gegründet werden sollte, deren Zinsen „als Preis denen zugeteilt werden, die im verflossenen Jahr der Menschheit den größten Nutzen geleistet haben“.



Das Geld sollte zu fünf gleichen Teilen auf die Gebiete Physik, Chemie, Physiologie oder Medizin, Literatur und für Friedensbemühungen verteilt werden.



Die Nobelstiftung wurde am 29. Juni 1900, vier Jahre nach dem Tod Alfred Nobels, gegründet, die ersten Preise 1901 verliehen. Der Nobelpreis gilt heute als die höchste Auszeichnung in den berücksichtigten Disziplinen und wird jedes Jahr an Nobels Todestag, dem 10. Dezember, verliehen.



Der Friedensnobelpreis wird in Oslo übergeben, alle anderen Preise in Stockholm. Das Preisgeld beträgt zehn Millionen schwedische Kronen (knapp eine Million Euro) je Kategorie. Seit 1968 gibt es außerdem den von der Schwedischen Nationalbank gestifteten Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften. Er wird gemeinsam mit den Nobelpreisen vergeben, ist gleich dotiert und unterliegt ähnlichen Vergabekriterien. Dadurch wird er oft als Wirtschaftsnobelpreis bezeichnet.



In den Bereichen Wirtschaft, Physik, Chemie und Medizin können Vorschläge für den Nobelpreis von früheren Preisträgern, „von Mitgliedern der Akademie der Wissenschaften, dem Nobelkomitee, Professoren aus dem Fachbereich, von ausgewählten Universitäten und ausgesuchten fachkundigen Wissenschaftlern“ unterbreitet werden, heißt es auf der Website nobelchannel.com.



Als Nominierungsfrist ist der 1. Februar jedes Jahres festgesetzt. Eine Selbstnominierung ist nicht möglich. Bei der Vergabe sei die Anzahl an Nominierungen nicht entscheidend für den Erhalt der Auszeichnung, heißt es weiter. „Je nach Fachbereich beraten sich verschiedene Gremien bestehend aus meist fünf Mitgliedern über die Nominierten und beschließen einen Preisträger.“