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Montag, 27.07.2020 - 14:44
4 min

Welche Folgen hat Corona für Kinder?

Kindern wurde in der Krise zu wenig Gehör geschenkt, sagt Lena Oschewsky, Referentin für politische Bildung in Ingelheim. Welche Gefahren das birgt und worauf Eltern achten sollten.

Lena Witte: Reporterin Rheinhessen
Von Lena Witte
Reporterin Rheinhessen
Viele Familien fürchten sich vor der Erkältungszeit und davor, dass Kinder mit Erkältung wegen der Corona-Pandemie nicht mehr zur Kita dürfen. Foto: dpa

Viele Familien fürchten sich vor der Erkältungszeit und davor, dass Kinder mit Erkältung wegen der Corona-Pandemie nicht mehr zur Kita dürfen. (Foto: dpa)

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