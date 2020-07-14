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Dienstag, 14.07.2020 - 17:45
3 min

Welche Regelungen gelten für eine Einreise in Corona-Zeiten?

Reisen in der EU sind wieder möglich. Wer in einem Risikogebiet Urlaub macht, für den gelten derzeit besondere Einreiseregelungen. Am Flughafen in Frankfurt ist man vorbereitet.

Von Katja Sturm
Passagiere gehen am Flughafen Frankfurt an Deutschlands erstem «Flughafen-Corona-Test»-Zentrum vorbei. Foto: dpa

Passagiere gehen am Flughafen Frankfurt an Deutschlands erstem «Flughafen-Corona-Test»-Zentrum vorbei. (Foto: dpa)

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