Welchen Anteil haben Kinder an der Corona-Krise?

Coronavirus (Symbolfoto: vchalup - stock.adobe)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WIESBADEN - Die hessische Landesregierung hat eine Studie zur Ausbreitung des Coronavirus durch Kinder und den Infektionsverlauf bei ihnen in Auftrag gegeben. Es sei derzeit noch ungewiss, welchen Anteil Kinder an der Verbreitung des Virus hätten, sagte Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) am Mittwoch. Infektionen verliefen meist mild oder ganz ohne Symptome. Mit der Studie „Safe Kids“ sollten Daten in 60 Kindertageseinrichtungen erhoben und mit der allgemeinen Ausbreitung des Virus in der jeweiligen Region verglichen werden, um mehr über die Beteiligung kleiner Kinder an der Infektionsausbreitung zu erfahren, sagte Klose. Für die Studie stellt das Land 270_000 Euro zur Verfügung. Die Studie soll Mitte Juni starten, sie ist auf 8 bis 12 Wochen ausgelegt. Es würden kontinuierlich Zwischenergebnisse vorgelegt.

Professor Sandra Ciesek, Direktorin des Instituts für medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt, erläuterte, dass in den 60 Einrichtungen wöchentlich jeweils 25 Kinder und Betreuer auf das Virus getestet werden sollten. Die Teilnahme sei freiwillig. Sollten sich einzelne Einrichtungen nicht beteiligen, stehe Ersatz bereit. Ziel sei, im Verlauf der Studie in jedem Fall pro Woche jeweils 25 Personen in 60 Kitas, insgesamt also 1500 Kinder und Erzieher zu testen.





Verknüpfte Artikel

Klose berichtete weiter, dass Hessen einen Teil des Verdienstausfalls für diejenigen Eltern übernehme, die wegen geschlossener Schulen und Kitas zu Hause bleiben mussten. Dies gelte für Angestellte und Selbstständige. Der Ausfall wird rückwirkend vom 30. März an gewährt und beträgt in den ersten sechs Wochen 67 Prozent des Nettoeinkommens. Insgesamt liegt die Bezugsdauer laut einem Beschluss des Bundestags bei zehn, für Alleinerziehende bei 20 Wochen. Aufwendungen für die soziale Absicherung in der Kranken- und Rentenversicherung werden ebenfalls übernommen.

Nach Kloses Angaben sind in den hessischen Krankenhäusern aktuell 10_852 Betten frei. 417 Corona-Patienten werden in Kliniken behandelt, 72 davon auf Intensivstationen mit Beatmung. Derzeit gibt es 851 freie Beatmungsbetten in hessischen Krankenhäusern.

Klose warnte angesichts rückläufiger Infektionszahlen vor der Annahme, die Gefahr sei vorbei. Nach wie vor träten Infektionsherde auf, die zeigten, dass das Virus aktiv und gefährlich sei. Der Minister appellierte an die Bürger, weiterhin Abstands- und Hygienevorschriften einzuhalten.

Die rückläufigen Zahlen hätten vielfältige Ursachen, meinte Ciesek. In den Sommermonaten seien die Menschen weniger anfällig als in der kalten Jahreszeit. Außerdem sei es in den Köpfen angekommen, dass die Verbreitung des Virus durch Abstandhalten und das Tragen von Schutzmasken eingedämmt werden könne.

Zu weiteren Lockerungen der Corona-Beschränkungen äußerte sich Klose betont zurückhaltend. Im Corona-Kabinett, das mehrmals pro Woche zusammenkomme, werde die Lage kontinuierlich bewertet. Derzeit seien keine weiteren Beschlüsse absehbar. Für Mitte Juni hatte die Landesregierung eine Entscheidung über die Öffnung von Schwimmbädern und Badeseen für die Allgemeinheit angekündigt. Seit Pfingsten können Vereine dort wieder trainieren.