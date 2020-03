Welle der Hilfsbereitschaft in Mörfelden-Walldorf

KONTAKTE

Wer Hilfe benötigt oder Dienste übernehmen möchte, kann sich unter den Telefonnummern 06105-93 89 33 und 93 84 30 oder per E-Mail an die beiden Adressen altenhilfe@moerfelden-walldorf.de sowie integrationsbuero@ moerfelden-walldorf.de melden.



„Da es im Moment schwierig ist, feste Bürozeiten zu garantieren, ist in unserer Abwesenheit ein Anrufbeantworter geschaltet – wir rufen auf jeden Fall zurück“, so die Frauen des Netzwerks.



Die Generationenhilfe ist während der Öffnungszeiten unter 06105-93 87 71 oder per E-Mail an moewa.gehi@gmx.de erreichbar. (ufr)