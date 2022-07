Welt-Hepatitis-Tag: Warum Infektionen oft unentdeckt bleiben

WELT-HEPATITIS-TAG

Am 28. Juli 2022 ist Welt-Hepatitis-Tag. Dieser steht wie im Vorjahr unter dem Motto „Hepatitis kann nicht warten“ und soll weltweit mehr Bewusstsein für die Krankheit schaffen. 2010 erkannte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Virushepatitis als globale Gesundheitsbedrohung an und organisiert seit 2011 den Aktionstag.



Sowohl die WHO als auch die Bundesregierung haben vor sechs Jahren das Ziel ausgerufen, Hepatitis B und C bis 2030 einzudämmen. Auch gegen die anderen Hepatitiserreger A, D und E soll der Kampf vorangetrieben werden. Die Corona-Pandemie hat diese Bemühungen weltweit und auch in Deutschland zurückgeworfen. Der Welt-Hepatitis-Tag wird global von der World Hepatitis Alliance ausgerichtet. In Deutschland ist die Deutsche Leberhilfe e. V. Ausrichter des Aktionstages.