Weltrekorde mit Kokosnüssen und Wassermelonen

Hamburg (dpa) - . Zerschlagene Kokosnüsse und Wassermelonen, Wasserflaschen ohne Boden und Radsprünge: Bei einem Rekordevent in Hamburg sind am Donnerstag gleich vier neue Weltrekorde aufgestellt worden. Der Kampfsportler Muhamed Kahrimanovic zerschlug in einer vorgegebenen Zeit gleich 16 Wassermelonen auf dem Bauch einer jungen Frau. Damit schaffte er den Weltrekord in der ungewöhnlichen Sparte „meiste auf dem Bauch einer Brücke machenden Person zerschlagene Wassermelonen in 30 Sekunden“, wie das Rekord-Institut für Deutschland (RID) bestätigte. Dieses gilt als das deutschsprachige Pendant zum Guinnessbuch der Rekorde.