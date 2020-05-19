Dienstag,
19.05.2020 - 02:15
3 min
Wenig Zuversicht für Fastnachtskampagne 2020/2021
Fastnacht mit Sicherheitsabstand und Mundschutz? Für die Fastnachter der Wormser Innenstadtvereine keine schöne Vorstellung. Ganz aufgeben wollen sie die Kampagne aber noch nicht.
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