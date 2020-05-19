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Dienstag, 19.05.2020 - 02:15
3 min

Wenig Zuversicht für Fastnachtskampagne 2020/2021

Fastnacht mit Sicherheitsabstand und Mundschutz? Für die Fastnachter der Wormser Innenstadtvereine keine schöne Vorstellung. Ganz aufgeben wollen sie die Kampagne aber noch nicht.

Von Margit Knab
Fastnachtliche Normalität, wie hier bei der Damensitzung des Wormser Liederkranz in diesem Jahr, war einmal. Die Kampagne 2020/2021 steht schon jetzt auf der Kippe. Die Vereine sind sich einig: Vierfarbbuntes Treiben mit eineinhalb Metern Sicherheitsabstand und Mund-Nase-Schutz ist keine schöne Vorstellung für die Fastnachtszeit. Archivfoto: BilderKartell/Boris Korpak

Fastnachtliche Normalität, wie hier bei der Damensitzung des Wormser Liederkranz in diesem Jahr, war einmal. Die Kampagne 2020/2021 steht schon jetzt auf der Kippe. Die Vereine sind sich einig: Vierfarbbuntes Treiben mit eineinhalb Metern Sicherheitsabstand und Mund-Nase-Schutz ist keine schöne Vorstellung für die Fastnachtszeit. (Archivfoto: BilderKartell/Boris Korpak)

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