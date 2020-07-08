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Mittwoch, 08.07.2020 - 00:00
3 min

Wenige Besucher, aber Probleme mit dem Andrang in Alzey

Seit zwei Wochen hat das Wartbergbad in der Volkerstadt geöffnet. Das Angebot zur Corona-Zeit nehmen längst nicht mehr nur die Alzeyer an.

Pascal Schmitt: Reporter Alzey
Von Pascal Schmitt
Reporter Alzey
Wer in aller Ruhe seine Bahnen ziehen wollte, war zum Start der Saison im Wartbergbad gut aufgehoben. Doch trotz weniger Gäste ist mit langen Wartezeiten zu rechnen. Foto: BilderKartell/Axel Schmitz

Wer in aller Ruhe seine Bahnen ziehen wollte, war zum Start der Saison im Wartbergbad gut aufgehoben. Doch trotz weniger Gäste ist mit langen Wartezeiten zu rechnen. (Foto: BilderKartell/Axel Schmitz)

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