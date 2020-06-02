Panorama

Aus aller Welt

plus
Dienstag, 02.06.2020 - 01:00
3 min

Weniger Anträge auf Näherungsverbot am Familiengericht

Wider Erwarten verzeichnet das Alzeyer Familiengericht derzeit weniger Anträge, wenn es um Gewalt in Familien geht. Richterin Carmen Hensgen erklärt, woran das liegen könnte.

Von Fabian Goebel
In beengten Wohnungen und in extremen Situationen könnte das Gewaltpotenzial zunehmen. Doch es gibt seit dem 1. März weniger Schutzverfahren als im Vorjahresvergleich. Archivfoto: Yahyaikiz-fotolia

In beengten Wohnungen und in extremen Situationen könnte das Gewaltpotenzial zunehmen. Doch es gibt seit dem 1. März weniger Schutzverfahren als im Vorjahresvergleich. (Archivfoto: Yahyaikiz-fotolia)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DHknEIxtYFOPMJIhM3EyVSYQcUIgMFjtq2IhnJptD2uuozAyVUAcL2ttLKImVTEyoFOKMJptraHtM2IbMJ4hVSqyM2IhVTEypvOQo3WiozRgHTShMTIgnJHtnTSvMJ4tqzyyoTHtEKujMKW0MJ4tqz9lVUc1ozIboJIhMTIlVRqyq2SfqPOcovOTLJ1coTyyovOaMKqupz50YvOnnJIbqPOgLJ4tMTyyVScunTkyovOxMKZtEzSgnJkcMJ5aMKWcL2u0plOcovOOoUcyrFObMKWuovjtMTShovOmL2uynJ50VTIbMKVtMTSmVRqyM2IhqTIcoPOxMKVtEzSfoPO6qFOmMJyhYvOBqJ4tn8B2oz50MFOgLJ4toTSjnJEupvOmLJqyovjtMTSmVTymqPOxo2AbVTq1qP4tETIlVSAwnTIcovOej7MhoaEyVTSfoTIlMTyhM3ZtqUYQiTqypzymL2ttp2Icovjtq2yyVRMuoJyfnJIhpzywnUEypzyhVRAupz1yovOVMJ5mM2IhVUMioFOOoUcyrJIlVRSgqUAaMKWcL2u0VTygVRqyp3Olj6EwnPOgnKDtMTyyp2IlVScynKE1ozptMKWeoZBxpaDh
EzSeqPOcp3D6VREcMFOOoacunTjtMTIlVRqyq2SfqUAwnUI0raMypzMunUWyovjtMTyyVTSgVRMuoJyfnJIhM2IlnJAbqPOvMJSlLzIcqTI0VUq1pzEyovOiMTIlVUqypzEyovjtnKA0VUAynKDtZF4tGpBxpabtMTyyp2ImVRcunUWyplOcoFOJMKWaoTIcL2ttraIgVTqfMJywnTIhVScynKElLKIgVTygVUMypzquozqyovOXLJulVTqypzyhM2IlYvOPMJygVRqyq2SfqUAwnUI0rzqyp2I0rvOaMJu0VTImVTyhVTIlp3EypvOZnJ5cMFO1oFOxMJ4tH2AbqKE6VUMiovODMKWmo25yovjtMTyyVTWynKAjnJIfp3qynKAyVTE1pzAbVTybpzHtHTSlqT5ypvOaMKAwnTkuM2IhVUq1pzEyov4tHTSlLJqlLJLtZFO2MKWvnJI0MKDtMTIgVSGQcUEypvOyqUquVTEuplOPMKElMKEyovOxMKVtI29boaIhMlOxMKZtG3OzMKWmVT9xMKVtLJ5xMKWyVRgioaEun3EuqJMhLJugMFjtp2IcVTImVUEyoTIzo25cp2AbVT9xMKVtpTIlVR1yp3Ayozqypv1RnJIhp3DhVSOupzSapzSzVQVtpzIaMJk0YPOxLKAmVTEypvOHj6E0MKVtLKImVTEypvOaMJ1ynJ5mLJ1yovOKo2uhqJ5aVTS1p3ccMJuyovOgqKAmYt==
F2yhMTIlVTuuLzIhVUqyozyaMKVtDJ5mpUWyL2ujLKW0ozIl
FJ4tLzImLJq0MJ0tJzIcqUWuqJ0tM2SvVTImVTkyqUc0MKZtFzSbpvOho2AbVTIfMvOOoaElj6EaMFObnJ5mnJAbqTkcL2ttHTSlLJqlLJLtZF4tETyyp2ImVRcunUVtoaIlVUAcMJWyov4tDJ50pfBxM2HtozSwnPODLKWuM3WuMvNlVTquLvOyplOmMJy0VRWyM2yhovOxMKVtD29lo25uYIOuozEyoJyyVTqupvOeMJyhMF4tGTI0raEyplOXLJulVUqupzIhVTImVTygVTqfMJywnTIhVScynKElLKIgVT5iL2ttMfB8ozLh
4bPrFJAbVTuuqUEyVTIlq2SlqTI0VUIhMPOvMJoQiUWwnUEyqPjtMTSmplOxnJHtDJ56LJufVTEypvOJMKWzLJulMJ4traIhnJ1gqBXNaPjtp2SaqPOVMJ5mM2IhYvOUMKWuMTHtnzI0raDfVUqiVUMcMJkyVRMuoJyfnJIhVBXNazIcozqypTMypzAbqBXNaPOmnJ5xYvORnJHtHzywnUEypzyhVUMypz11qTI0YPO2nJIfMFOPMKElo2MzMJ5yVTiQgz5hqTIhVTEuqz9hVTS1p2qynTIhYPOxLKAmVTEcMFOVMJkzMKWmrKA0MJ1yVTSeqUIyoTjtozywnUDtMaIhn3Eco25cMKWyov4t4bPrETSmVRqyM2IhqTIcoPOcp3DtMTIlVRMuoTmvtWjfVUMypzEyqKEfnJAbqPOVMJ5mM2IhYvOnq2SlVUAcozDtqzyyoTHtEJyhpzywnUE1ozqyovOxMKW6MJy0VToQiUVtMTIhVSO1Lzkcn3Igp3MypzgynUVtMJyhM2ImL2ulj6Ehn3DfVUElo3E6MTIgVUAcozDtE2IlnJAbqTHfVRMlLKIyozwQcUImMKVto2EypvOuqJAbVRc1M2IhMZBxoKEypvO3MJy0MKVtMKWlMJywnTWupv4tEJyhVRShqUWuMlOvMJygVRqypzywnUDtn8B2oz5yVT1uovOyqUquVZB8LzIlVTIcovOynJ5zLJAbMKZtH2AbpzIcLzIhVUA0MJkfMJ4hVREyoz4tMJyhMFOun3E1MJkfMFOUMJoQcTulMUIhMlOcp3DtLzIcoFOUMKquoUEmL2u1qUc2MKWzLJulMJ4tMUIlL2uuqKZtq2ywnUEcMl4t4bPrGJIbpzIlMFOKo2AbMJ4tMTShLJAbVUqcpzDtMJyhMFOPMJqlj7khMUIhMlOmL2u3nJIlnJphVRSvMKVtozywnUDtqJ5gj7MaoTywnP4tJaIgVRWynKAjnJIfVTWynFOKnJIxMKWbo2k1ozqmM2IzLJulYhXNaN==
DKIwnPOvMJygVSEbMJ1uVRqyMfBxnUWxqJ5aVTEyplOYnJ5xMKA3o2ufpljtp2AbMJyhqPOyplOhnJAbqPOgMJulVRoQcTkfMFO6qFOaMJWyov4tETSzj7klVUA0MJu0VTEuplOUMKWcL2u0VTygVRgioaEun3DtoJy0VTEyoFOXqJqyozEuoKDhVREipaDtp2IcVUc3LKVtDzIlLKE1ozqmLzIxLKWzVTEuYPOuLzIlVTImVTqynTHtMJuypvO1oFOxMJ4tM3W1ozEmj6E0rzkcL2uyovOIoJquozptnJ4tJzIcqTIhVTEypvODLJ5xMJ1cMF4t4bPrI2ylVTWyMfB8pzAbqTIhVTSfoTIlMTyhM3ZfVTEup3ZtMJyhVSWuqUEyoaAwnUquoabtozSwnTgioJ104bPpYPOmLJq0VRuyoaAaMJ4hVRgcozEypvObj6E0qTIhVTEypacynKDtozywnUDtp28tqzyyoTHtDJ5mpUWyL2ujLKW0ozIlVUqcMFOho3WgLJkypaqynKAyYvOSqUquVUqynJjtMTyyVRgcqTSmVUIhMPOGL2u1oTIhVTqyp2AboT9mp2IhVUAcozDhVSqynJjtDzImqJAbMFOxqKWwnPOTLJ1coTyyozucoTMyovO3MJqzLJkfMJ4hVR9xMKVtMJyhMzSwnPjtq2IcoPOBLJAbLzSlovO1ozDtDzIeLJ5hqTHtn2IcozHtLzkuqJIhVRMfMJAeMJ4tMKWeMJ5hMJ4tn8B2oz5yov4tETSbMKVtM2kuqJW0VTEcMFOXqKWcp3EcovjtMTSmplOho2AbVUquplOhLJAbn29goKDhVBXNaxgcozEypvOxnJHtM2ImL2ufLJqyovO3MKWxMJ4fVUqypzEyovOgMJymqTIhplOhnJAbqPOhqKVtMJyhoJSfVTqyp2AboTSaMJ4h4bPpVRS1L2ttq2IhovO2nJIfMFOJMKWzLJulMJ4tMTIlrzIcqPOuqKAaMKAyqUc0VUAcozDhVREcMFjtMTyyVTEuplOKo2ufVUMiovOYnJ5xMKWhVTWyqUWyMzMyovjtoTS1MzIhVUqynKEypv4=
ETSvMJxtnKA0VTEcMFOUMKAwnZBxMaEmp3EyoTkyVTEypvORpzIbYFO1ozDtDJ5aMJkjqJ5eqPjtq2yyVRuyoaAaMJ4tLJ5gMKWeqP4tDKIwnPOcovOxMJ4tMKWmqTIhVSqiL2uyovOmMJyyovOxnJHtGJy0LKWvMJy0MKVtnJ4tqzIlp2AbnJIxMJ5yovOGL2ucL2u0MJ4tnJ1gMKVtLJkmVRShp3OlMJAbpTSlqT5ypvOxLFOaMKqyp2IhYvQvtW5UMKWuMTHtq2IcoPO3nKVtLzIzj7klL2u0MKEyovjtMTSmplOgMJulVTS1MvO1oaZtraIeo21gqP7vtWjtE3W1ozEmj6E0rzkcL2ttq8B8pzEyovOxnJHtGJy0LKWvMJy0MKVtMJyhMJ4tqJ5bMJygoTywnTIhVRS1MaquozDtLzIcVTEypvOOLaqcL2gfqJ5aVUMiovOHMJkyMz9hLKEyovOfMJymqTIhYvOPMKAiozEypaZtLzIcVRMuoJyfnJIhMfBxoTkyovOgj7kmp2HtMTSvMJxtnZBxqJMcMlOynJ5yVTqlo8BsMFOyoJ90nJ9hLJkyVR5iqPOuqJMaMJMuozqyovO3MKWxMJ4h
EJyhMzk1p3ZtnTS0VTEcMFODLJ5xMJ1cMFOfLKI0VRuyoaAaMJ4tLKIzVTEcMFOUMKA0LJk0qJ5aVUMiovOIoJquozqmpzIwnUEyovjtLJkmolOyqUquVRWyp3IwnUAlMJAbqTHtMTIlVTqyoJIcoaAuoJIhVRgcozEypvO2o24tM2I0pzIhoaEyovODLJSlMJ4hVBXNayqcpvObLKE0MJ4tqzIlMJyhrzIfqTHtIzIlp3IwnTHfVTEcMFOQo3WiozRgF2SlqTHtraHtrzyynTIhYhXNaPOnqJ0tDzIcp3OcMJjtq2IhovOxMKVtGKI0qTIlVT9xMKVtIzS0MKVtMUIlL2ttMTyyVRSlLzIcqPOynJ5ypvOypzwQgzu0MJ4tDJ5mqTIwn3IhM3AaMJMunUVtLKImM2ImMKE6qPOmnJ5xYvQvtW5WovOxMKVtMJyaMJ5yovOTLJ1coTyyVTguoz4toJShVUAynTIhYPO3nJHtoJy0VTEypvODLJ5xMJ1cMFO1oJqyM2ShM2IhVUqcpzDfVTSvMKVtLzIcoFOynTIgLJkcM2IhVSOupaEhMKVtopB2M2kcL2uypaqynKAyVT5cL2u04bPpYPOmLJq0VRuyoaAaMJ4hVREcMKZtn8B2oz5yVT5uqZB8pzkcL2ttDKImMUW1L2ftoJShM2IfozEyovOJMKW0pzS1MJ5mVUAynJ4hVREuoJy0VTEypvOUMKAyqUcaMJWypvOhnJAbqPO6qJ0tH3OcMJkvLJkfVUqcpzDfVUA0MJkfqPOVMJ5mM2IhVTgfLKV6VBXNaxAipz9hLFOuoTkynJ5yVTymqPOeMJyhVRqlqJ5xYPOPMKA1L2uyVUc1VUMypaqynUWyov7vtWj=
Aus aller Welt Ort Rheinland-pfalz Alzey-worms Alzey,-stadt Alzey coronavirus
Kommentare
nach oben